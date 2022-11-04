القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش في كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الشيخ، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، والأمن العام، من تحديد وضبط متهمين من أصحاب المعلومات الجنائية، مقيمين بمدينة مسير التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، ليجري ضبطهما بحوزتهما 3 كيلو من جوهر مخدر الحشيش، ليجري ضبطهما واقتيادهم إلى مركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.



تلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الشيخ، بورود معلومات من العناصر الشرطة السرية، بقيام عاطلين، بالاتجار بجوهر مخدر الحشيش، بدائرة المركز، حيث يقوم المتهمان، بتوزيع المواد المخدرة بدائرة المركز، ويقيم المتهمان بمدينة مسير التابعة لدائرة المركز.



وعقب تأكيد تحريات وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الشيخ، من صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد مكان تواجد المتهمين واستهدافهما جرى ضبطهما حيث تبين أن المتهم الأول "م . ج . إ . ا " 23 سنة، مقيم بمدينة مسير من ذوي المعلومات الجنائية، و " ه . إ . ع " 29 سنة، مقيم بمسير ومن ذوي المعلومات الجنائية،وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما علي 3 كيلو من جوهر مخدر الحشيش، و2 هاتف محمول يستخدموا في الترويج لبضاعتهما المحرمة، ومبلغ مالى من حصيلة البيع، ليجري تحرير محضر بالواقعة والمضبوطات حمل رقم 13600 لسنة 2022 جنايات مركز كفر الشيخ.





