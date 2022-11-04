القبض على شخصين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخصين، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة الهرم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط شخصين في التنقيب عن الآثار داخل منزل بالهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط شخصين تبين حفرهما داخل منزل والتنقيب عن الآثار، وعثر على حفرة عميقة بالمنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.