القبض على المتهم بالشروع فى قتل عامل بالمنيرة الغربية

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بالشروع في قتل عامل طعنا بسلاح أبيض في المنيرة الغربية خلال مشاجرة بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة عامل بطعنة نافذة نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في المنيرة الغربية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المتهم صديق المجني عليه نشبت بينهما مشاجرة بسبب خلافات بينهما، مما دفع المتهم للاعتداء على المجني عليه بسلاح أبيض.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.