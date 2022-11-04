القبض على المتهمين بالتشاجر في العمرانية والحوامدية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات أسرية في العمرانية، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في العمرانية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المشاجرة نشبت بين 5 أشخاص من أسرة واحدة، ما أسفر عن إصابة 3 متشاجرين، نتيجة خلافات عائلية.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

كما شهدت منطقة الحوامدية مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن إصابة شخصين، وضبط رجال المباحث طرفي المشاجرة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد نشوب مشاجرة بمنطقة الحوامدية، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلافات متعلقة بالجيرة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتولت النيابة المختصة التحقيق.