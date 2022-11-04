"العلاج الطبيعى أسلوب حياة".. مؤتمر علمى بجامعة الإسكندرية

كتب حسام الحاج

نظمت نقابة العلاج الطبيعي بجامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للعلاج الطبيعى، والدكتور عمر بن خطاب نقيب العلاج الطبيعى بالإسكندرية، والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة، حفل افتتاح المؤتمر العلمى الخامس للعلاج الطبيعى اليوم الخميس تحت عنوان "العلاج الطبيعى أسلوب حياة.. وقدرة فى كل إعاقة"، بمشاركة العديد من الأساتذة والخبراء والمتخصصين في مجال العلاج الطبيعى.

وفى وقت سابق، خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وذلك لطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو أحد مراكز العلاج الطبيعى، حيث أنه يـدار بـدون تـرخيص ومن غير المتخصصين ومنتحلـي صـفة أخصائي علاج طبيعي، مشيرة إلى أن ذلك يعد كشف لعورات المرضي وانتهاك لحرماتهم.

وأكدت نقابة العلاج الطبيعى، أن مراكز التأهيل البدني والجيم ليس من حقها استقبال مرضي أو استخدام أي وسائل، مشيرة إلى أن المركز المخالف يدعى حصوله على تصريح مزاولة المهنـة مـن لجنـة نقابيـة عمـاليـة تتبع وزارة القوى العاملة وليس لهـا حـق فـي إصـدار أي تراخيص مكانيـة أو شخصية والتراخيص تصـدر من وزارة الصحة.



مؤتمر علمى بجامعة الإسكندرية



مؤتمر علمى بجامعة الإسكندرية



مؤتمر علمى بجامعة الإسكندرية



مؤتمر علمى بجامعة الإسكندرية



مؤتمر علمى بجامعة الإسكندرية