العاهل البحرينى: للقيادات الدينية وأصحاب الفكر دور مهم فى معالجة الأزمات وتحقيق الاستقرار

وكالات الأنباء

قال العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى ال خليفة، فى ختام أعمال ملتقى البحرين للحوار، إن للقيادات الدينية وأصحاب الفكر دور مهم فى معالجة الأزمات وتحقيق الاستقرار.

وانطلقت أمس الخميس، فعاليات ملتقى البحرين للحوار تحت عنوان "الشرق والغرب من أجل التقارب"، والذى يشهد سلسلة من اللقاءات.

ويأتي ملتقى البحرين للحوار برعاية وحضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وبمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من شخصيات فكرية وإعلامية بارزة.

وناقش ملتقى البحرين للحوار خلال جلساته عدة محاور تعزز وترسخ السلام والعيش المشترك، منها أهمية الحوار بين الأديان، تجارب تعزيز التعايش العالمي والأخوة الإنسانية، التعايش السلمي، دور رجال وعلماء الأديان في معالجة تحديات العصر، التغير المناخي وأزمة الغذاء العالمي.