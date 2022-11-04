اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 نوفمبر 2022 05:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

السعودية.. شرطة منطقة مكة المكرمة تعتقل مواطنا لابتزازه فتاة

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 04:00 ص
السعودية.. شرطة منطقة مكة المكرمة تعتقل مواطنا لابتزازه فتاة عناصر من الشرطة السعودية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الأمن العام السعودي في بيان على "تويتر" أن شرطة منطقة مكة المكرمة اعتقلت مواطنا لابتزازه فتاة، وأكد أنه تم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.


السعوديه

اخبار السعوديه

مكه

ابتزاز الكترونى

تحرش



الموضوعات المتعلقة

كل ما تريد معرفته عن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 02:00 ص

السعودية تدين وتستنكر بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستانى السابق

الخميس، 03 نوفمبر 2022 06:03 م

اليوم .. انطلاق مسرحية "حتى لا يطير الدكان" لأكرم حسنى بالسعودية

الخميس، 03 نوفمبر 2022 11:34 ص

المركزى الأمريكى يحاول كبح التضخم الأكثر ارتفاعا منذ 40عاما ويرفع سعر الفائدة 0.75%.. البنوك المركزية بالسعودية والإمارات والبحرين تلجأ لرفع الفائدة بنفس النسبة.. ومخاوف من حدوث اضطرابات شديدة بالأسواق العالمية

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 09:46 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة