السعودية.. شرطة منطقة مكة المكرمة تعتقل مواطنا لابتزازه فتاة

أعلن الأمن العام السعودي في بيان على "تويتر" أن شرطة منطقة مكة المكرمة اعتقلت مواطنا لابتزازه فتاة، وأكد أنه تم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق اليوم، تصدر في المملكة وسم القبض على متحرش بعاملة موقع "تويتر"، إثر تداول فيديو لشاب يتحرش بعاملة منزلية.

وأثار الفيديو استهجان الجميع معبرين عن غضبهم مطالبين الشرطة بسرعة ضبطه.

وظهر شاب في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وهو يتحرش بعاملة منزلية أجنبية ويبدو فيه أنه يطلب منها ممارسة الجنس لقاء مبلغ من المال.

وقال مستخدمون أعادوا نشر الفيديو في حسابتهم على "تويتر" إن الشاب كان يحاول إقناع العاملة بممارسة الجنس بينما كان والداه خارج المنزل.

ويبدو واضحا من الفيديو أن الفتاة رفضت كل محاولات الشاب السعودي الذي ظهر في النهاية وهو عار من الأسفل تماما أمام العاملة.

وكانت العاملة قد نشرت الفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدة بالتدخل لحمايتها من المتحرش.