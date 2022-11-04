الدفع بسيارتين لبيع الأرز بمدينتى الإسماعيلية والتل الكبير.. صور

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة توفير الأرز بأسعار مخفضة لمواطني الإسماعيلية ، وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ظهر اليوم الجمعة، بالتعاون مع بعض التجار بالمحافظة، وتحت إشراف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالدفع بعدد 2سيارة محملة بكميات من الأرز المعبأ، وغير المعبأ، بكمية إجمالية بلغت 1.5 طن.

وتواجدت السيارات منذ الواحدة والنصف ظهرًا، أمام المسجد الإسماعيلي "المطافئ" بحي ثان مدينة الإسماعيلية، و بجوار نادي الاتحاد بمركز ومدينة التل الكبير.

وتم بيع الأرز المعبأ مقابل 15جنيه للكيلو جرام، والأرز غير المعبأ مقابل 12جنيه للكيلوجرام.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أنه سيتم الدفع بكميات إضافية تباعًا بكافة أرجاء المحافظة، مع تكثيف الحملات التموينية والرقابية لضبط الأسعار بالأسواق ومحاربة الاحتكار.

ووجه "بشارة"، بوضع خريطة زمنية للدفع بمزيد من السيارات لبيع الأرز بأسعار مخفضة، بكافة المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإسماعيلية، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، والوحدات المحلية.

يذكر أنه تم الدفع صباح أمس الخميس، بسيارة محملة بكميات من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مدعمة لمواطني الإسماعيلية، أمام فرع الشركة العامة لتجارة الجملة (دلتا ماركت) بحي ثان، بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الإسماعيلية، وتم الانتهاء من بيع طن أرز، طن سكر، ربع طن دقيق، بالإضافة لكميات من الزيت، السمن، المربي، الخل، الصلصة، والشاي.

كذلك تم الدفع أمس الخميس، ب5 سيارات لبيع الأرز بمدينة الإسماعيلية بإجمالي حمولات 6طن أرز معبأ وغير معبأ بمناطق (أمام مديرية التموين والتجارة الداخلية بحي ثالث – ميدان عثمان أحمد عثمان بحي ثالث – ميدان السادات بحي ثان – أمام مسجد الرحمة بالخامسة – تقاطع هدى شعراوي والثلاثيني بحي ثان).