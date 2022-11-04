اليوم السابع
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الدفاع المدنى السعودى يخمد حريقا اندلع فى ناقلة وقود بالمدينة المنورة

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 09:10 ص
الدفاع المدنى السعودى يخمد حريقا اندلع فى ناقلة وقود بالمدينة المنورة إخماد الحريق
وكالات الأنباء

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أخمد عناصر الدفاع المدنى السعودى، حريقا اندلع فى ناقلة وقود، فى المدينة المنورة، نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى.

وقال الدفاع المدنى السعودى في تغريدة عبر "تويتر": "أخمد مدني المدينة المنورة حريقا في ناقلة وقود بمحطة فى حى العريض، نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".


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