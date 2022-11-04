الدفاع المدنى السعودى يخمد حريقا اندلع فى ناقلة وقود بالمدينة المنورة

وكالات الأنباء

أخمد عناصر الدفاع المدنى السعودى، حريقا اندلع فى ناقلة وقود، فى المدينة المنورة، نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى.

وقال الدفاع المدنى السعودى في تغريدة عبر "تويتر": "أخمد مدني المدينة المنورة حريقا في ناقلة وقود بمحطة فى حى العريض، نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".