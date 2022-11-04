اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 نوفمبر 2022 06:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الصينية: الجيش يواصل الاستعداد لحالة الحرب ويعارض انفصال تايوان

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 05:23 م
الدفاع الصينية: الجيش يواصل الاستعداد لحالة الحرب ويعارض انفصال تايوان الجيش الصينى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفى، اليوم الجمعة، إن الجيش الصينى يواصل الاستعداد لحالة الحرب ويعارض بشدة انفصال تايوان، وتدخل القوات الخارجية، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
 
وأضاف كيفي: "تايوان هي تايوان الصينية، وقضية تايوان شأن داخلي لجمهورية الصين الشعبية ولا نتسامح مع أي تدخل خارجي. وفي الوقت الحالي، تعمل الولايات المتحدة باستمرار على إضعاف مبدأ "الصين الواحدة". وشدد كيفي على أن "جيش التحرير الشعبي الصيني يواصل تدريب القوات والاستعداد للحرب، ويعارض بشدة أي شكل من أشكال الأنشطة الانفصالية لتحقيق استقلال تايوان والتدخل من القوى الخارجية".
 
يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال، في وقت سابق، إن بكين تمكنت من السيطرة الكاملة على هونغ كونغ، وستمضي قدما على النهج ذاته في تايوان.
 
وتفاقم التوتر بين الصين وتايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في 3 أغسطس، على الرغم من احتجاجات بكين.
 
ونأت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بنفسها عن رحلة بيلوسي المثيرة للجدل إلى تايوان، مدعية أن المشرعة اتخذت قراراتها بنفسها.

الجيش الصينى

تايوان

أخبار الصين

حالة الحرب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة