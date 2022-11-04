الداخلية تضبط محطة بث فضائي غير مرخصة تقدم خدمة لـ4 آلاف شخص

كتب محمود عبد الراضي - عبد الله محمود

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء شبكة بث فضائى لاسلكية بدون ترخيص بنطاق دائرة مركز شرطة الواسطى بمحافظة بنى سويف ، حيث يقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة والغير مشفرة وإعادة بثها من خلال تردد قابل للتغيير وبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابياً بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف تم إستهداف مقر الشبكة الكائنة بمنزل المتهم المشار إليه "مالك الشبكة" بدائرة مركز شرطة الواسطى وأمكن ضبطه وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط مكونات الشبكة اللاسلكية (عدد 17 جهاز إستقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة لإعادة بثها مرة أخرى بصورة لاسلكية) وبمواجهته أقر بأنه "مالك الشبكة" وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد التربح المادى .. ويشار إلى أن الشبكة تغطى مساحة 40 كيلو متر دائرى وتقدم الخدمة لحوالى (4000) مشترك نظير مبلغ مالى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.