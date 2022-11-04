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الجزائر.. حبس 38 شخصا بتهمة المضاربة غير المشروعة خلال 5 أيام

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 05:00 ص
الجزائر.. حبس 38 شخصا بتهمة المضاربة غير المشروعة خلال 5 أيام الجزائر - أرشيفية
وكالات

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سجلت الجهات القضائية الجزائرية متابعات ضد 38 شخصا بتهمة المضاربة غير المشروعة، وتمت إحالتهم إلى المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وسجلت الجهات القضائية الجزائرية خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 03 نوفمبر 2022 متابعات قضائية ضد 38 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، وتمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وقد صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 37 منهم لمدد تتراوح بين 03 و15 سنة حبسا نافذا، وغرامات مالية من سبعمائة ألف إلى ثلاثة ملايين دينار جزائري، في عدة محاكم بالمجالس القضائية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى محاربة الجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني خاصة التهريب والمضاربة غير المشروعة.


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