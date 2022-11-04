التنمية المحلية: تنفيذ 199 ألف مشروع وفرت أكثر من 1,9 مليون فرصة عمل

كتب ـ على عبد الرحمن

أكدت وزراة التنمية المحلية تبنى خطة عمل تركز على الاستفادة من مزايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها إحدى وسائل التنمية الاقتصادية، التى تساعد على سد احتياجات السوق المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، فضلا عن دورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرى، كما يُمكن لتلك المشروعات أن تُشارك فى زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير منتجاتها، خاصة الحرفية والتراثية منها، كما أنها توفر فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة، مما يقلل نسبة البطالة.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم منذ انطلاقه وحتى الآن فى تنفيذ أكثر من 198,8 ألف مشروع، بقروض 25,2 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات حوالى 1,9 مليون فرصة عمل، مشيراً إلى أن مشروعك” يدعم التنمية الشاملة فى جميع المحافظات، بدءا من القرى والنجوع وحتى المراكز والمدن والأحياء، من خلال تنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة تعمل على تحويل القرية المصرية من قرية مستهلكة الى منتجة، والارتقاء بجودة الحياة للقاطنين بها، ووضع الشباب على الطريق الصحيح لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحظى بأولوية فى استراتيجية مصر 2030، نظرًا لأهمية هذا القطاع فى تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، وتولى الوزارة اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع عن طريق المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، لتوفير التمويل اللازم، ومنح قروض ميسرة لتنفيذها، فضلاً عن تقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية العاملة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتذليل العقبات التى تواجه تلك المشروعات.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لأبنائه، والقضاء على البطالة به، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالاهتمام بمحافظات الصعيد، وتعمل الوزارة على تسخير كافة الإمكانيات والجهود نحو الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى للأسر والنهوض بالصعيد والاستفادة من المشروع القومى للتنمية المحلية والبشرية والمجتمعية (مشروعك) فى دعم قاطنيه بالتمويل اللازم لتنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، ليصبح الصعيد جاذبًا للعمالة ويحقق عيشة كريمة لأبنائه.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن إقليم محافظات الصعيد يتصدر المرتبة الأولى منذ بدء (مشروعك) وحتى الآن، حيث تم تمويل 109,6 ألف مشروع بإجمالى قروض 112,8 مليار جنيه، وفرت 1,6 مليون فرصة عمل، موجهاً فريق عمل "مشروعك" بتيسير الإجراءات لأبناء الصعيد فى الحصول على التمويل لبدء مشروعاتهم وتوفير فرص عمل، ومساعدتهم فى الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية .

ولفت اللواء هشام آمنة، أن "مشروعك" ينفذ فى جميع محافظات مصر، ويعمل جاهداً على تلبية مطالب كافة الفئات التى ترغب فى الحصول على تمويل خاصة الشباب والمرأة، وإعطائهم الفرصة فى بدء مشروعات تساعد على مزيد من التنمية الاقتصادية لهم وتحقيق النجاح وفقاً لإمكانياتهم وقدراتهم، مشيراً إلى أن إقليم الدلتا احتل المرتبة الثانية فى عدد المشروعات التى مولها (مشروعك) بتنفيذ 42,8 ألف مشروع بقروض 5,3 مليار جنيه، أتاحت 394,6 ألف فرصة عمل، يليها إقليم القناة بـ21,2 ألف مشروع بقروض 3,3 مليار جنيه وفرت 231,5 ألف فرصة عمل، وإقليم الإسكندرية بـ 19,5 ألف مشروع بقروض 1,8 مليار جنيه وفرت 133,2 ألف فرصة عمل، ثم إقليم القاهرة بعدد 10 آلاف مشروع بإجمالى قروض1,9 مليار جنيه وفرت 145,5 الف فرصة عمل .

وكشف اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تستهدف تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدءا من عواصم المحافظات حتى أصغر وحدة قروية، وذلك لدورها الهام فى الحد من البطالة، وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، وانعكاس ذلك على رفع مستوى جودة حياة الأسر المصرية.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة لـ" مشروعك " بالمحافظات، وسيتم تلافى أى سلبيات، وتذليل كافة المعوقات، ومساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم داخلياً وخارجياً من خلال منصة "أيادى مصر" الرقمية، التى أطلقتها الوزارة للتسويق للمنتجات الثراثية والحرفية واليدوية بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمى وشركة اى فاينانس، كما يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من خبرات الجهاز ومكاتبه الإقليمية بالمحافظات فى هذا المجال .

وأضاف الوزير، أن مشروعات (مشروعك) تنفذ من خلال 3 مسارات يتضمن المسار الأول المشروعات القائمة بالفعل ويرغب أصحابها فى التوسع فيها، وهذا المسار تتوفر لديه دراسات الجدوى الخاصة بذلك، والمسار الثانى يشمل المشروعات النمطية البيئية المتكررة مثل الصناعات الحرفية التى تتوافق مع موارد كل محافظة، وتوفر الوزارة دراسات الجدوى فى كافة المجالات للراغبين فى إقامة مشروعات، أما المسار الثالث يركز على الأفكار الجديدة للمشروعات وسيساعد بنك الأفكار بالوزارة الشباب فى تنفيذ المشروعات الجديدة فنياً ويقوم (مشروعك) بتنفيذها.