وأفاد بيان على موقع وزارة الدفاع الأمريكية أن حزمة المساعدات الجديدة تؤكد دعم الولايات المتحدة الأمريكية المستمر لأوكرانيا من خلال تلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحًا، فضلا عن بناء قدرة القوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن سيادتها على المدى الطويل.



وتشمل الحزمة الجديدة على تجديد صواريخ (هوك) للدفاع الجوى لإدراجها في حزم المساعدات المستقبلية، بالإضافة إلى 45 دبابة من طراز (T-72B) مجددة مزودة بمعدات للرؤية والاتصالات، ودروع متطورة و1100 نظام جوى تكتيكى من طراز فينكس جوست بدون طيار، و40 زورقا نهريا مصفحا، وتمويل لتجديد 250 مركبة أمنية مصفحة من طراز (M1117)، وأنظمة اتصالات آمنة تكتيكية، وأنظمة مراقبة، وتمويل التدريب والصيانة والاستدامة.



وفي المجموع، التزمت الولايات المتحدة الآن بأكثر من 18.9 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومنذ عام 2014 خصصت الولايات المتحدة أكثر من 21 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا وأكثر من 18.2 مليار دولار منذ الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير.