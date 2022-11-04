الإصلاح الزراعى ينتهى من بيع أراضى بمبلغ 90 مليون جنيه بالمزاد العلنى.. إعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، الانتهاء من بيع عدد من المساحات التابعة للهيئة، بالمحافظات المختلفة، بالمزاد العلنى في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسياسة الدولة لزيادة الموارد الإضافية لها.

1- الإجراءات تمت طبقاً للقانون والقواعد المنظمة للهيئة العامة للاصلاح الزراعي.

2- تم طرح عدد من المساحات التى تقع تحت ولاية الهيئة للبيع عن طريق المزايدة العلنية والتي إنتهت إلى حصيلة يتم ضخها للخزانة العامة للدولة بمبلغ مقداره 90 مليون و 684 الف جنيه.

3- المساحات التي تم بيعها، جاءت بمحافظات أسيوط وكفر الشيخ والمنيا بمساحة اجمالية 77 فدان ومساحة 884 م2، وجارى إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة باعتماد تلك البيعات.

4- تم مؤخرا، تحصيل مبلغ مليون و 200 الف جنيه، نظير تغيير نشاط الأراضي، كما يجرى حاليا تحصيل مبلغ مماثل له.