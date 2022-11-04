"الآثار" تنظم زيارة لسفراء ومؤثرين لمقبرة الملك توت عنخ آمون بالأقصر

كتب محمد أسعد

استهلت الاحتفالية بتنظيم زيارة لمقبرة الملك توت عنخ آمون بوادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر، رافق خلالها عالم الآثار الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مجموعة من سفراء الدول الأجنبية المختلفة بالقاهرة من بينهم المملكة المتحدة وبولندا وإيطاليا والمكسيك وكرواتيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وتشيلي وسنغافورة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والمستشار الثقافي الكندي، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، وعدد من المدونين والمؤثرين المصريين والأجانب من عدد من الدول ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية.



زاهي حواس مع سفراء الدول الأجنبية والمؤثرين والمدونين

وقاموا خلال اصطحابهم لهم بتقديم لهم معلومات عن المقبرة وتاريخ اكتشافها وما تحتويه من كنوز، وأبرز الدراسات التي تمت على موميائه لمعرفة سبب وفاته.

جدير بالذكر أنه تم اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون كاملة عام 4 نوفمبر 1922 على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر، وكان الملك توت عنخ آمون أحد أبرز ملوك مصر القديمة على مر العصور ولا تزال كنوزه الأثرية تجذب أنظار العالم حول العالم والتي من المقرر أن يتم عرضها كاملة بالمتحف المصري الكبير بعد افتتاحه.



زاهي حواس ومصطفى الوزيري يشرحون للسياح مقبرة الملك توت عنخ أمون بالأقصر

وتجدر الإشارة أنه بهذه المناسبة، كان قد وافق المجلس الأعلى للآثار على السماح بدخول المصريين والعرب والأفارقة والأجانب المقيمين لجميع المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة والتابعة للمجلس، مجانًا، يوم 23 نوفمبر الجاري، ماعدا مقابر توت عنخ آمون وستي الأول ورمسيس السادس ونفرتاري بالأقصر، وأهرامات الجيزة من الداخل، وذلك على مدار مواعيد العمل الرسمية.