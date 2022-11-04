افتتاح 4 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 6 ملايين 569 ألف جنيه

البحيرة - فريق المحافظات

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.



مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف انه تم إفتتاح 4 مساجد جديدة بمراكز كفر الدوار و الدلنجات ودمنهور بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون 569 ألف جنيه وهى :



- مسجد باباه الصغرى بسيدي غازي - كفر الدوار على مساحة 150 م٢ وبتكلفة إجمالية مليون و 242 ألف جنية.



- مسجد أحمد جبريل بزاوية أبو شوشة - الدلنجات على مساحة 160 م٢ وبتكلفة إجمالية مليون و 227 ألف جنية.



- مسجد أبو بكر الصديق بقرية شرنوب - دمنهور على مساحة 400 م٢ وبتكلفة إجمالية 2 مليون و 800 ألف جنية.



- مسجد عزبة السوسي بقرطسا - دمنهور على مساحة 103 م٢ وبتكلفة إجمالية مليون و 300 ألف جنية.







