افتتاح 3 مساجد بسيدي سالم والحامول فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد مركزا سيدي سالم والحامول، افتتاح 3 مساجد، عقب احلالهم وتجديدهم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، واشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف.

والتزم خطباء الجمعة بالخطبة الموحدة وموضوعها "السلم مع النفس والمجتمع والبيئة والكون"، وأدى خطبة الجمعة، الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، مؤكداً أن الاسلام حث على الامن والسلامة، فإن نعمةُ الأمنِ مِن أجلِّ النعمِ، كما وجه الاسلام إلى التسامحُ، ونبذُ العنفِ، ونشرُ قيمِ الوعيِ، وحفظُ العقولِ مِمّا يُفسدُهَا، والإسلامُ يحثُّ على الحفاظِ على البيئةِ، وينهَى عن الإفسادِ فيهَا.

جاء ذلك بحضور والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، ومحمد ذكي ، عضو مجلس النواب، وعلى أبو أحمد ، عضو مجلس النواب، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير الدعوة، وشريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم افتتاح مسجد كحيلو، ومسجد الهاروني، كما تم افتتاح مسجد عباد الرحمن، بقرية تفتيش الزعفران بالحامول.



افتتاح مسجد كحيلو



الحضور بالمسجد



الحضور خلال صلاة الجمعة



خلال افتتاح مسجد كيحيلو



لافتة مسجد كيلو الذي تم افتتاحه بسيدي سالم



لوحة مسجد عباد الرحمن



لوحة مسجد هارون الذي تم افتتاحه بسيدي سالم



وكيل مديرية الاوقاف ومدير الدعوة



