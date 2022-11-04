استمرار صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الجمعة، بالوجه القبلى فى صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، كذلك صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونية.

فيما تستمر سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك فى المرور على الأسواق لمتابعة توافر السلع، ومدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة فى الأسعار، وأن من يحاول التلاعب سيتم تحرير محضر له وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.