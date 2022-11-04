اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 نوفمبر 2022 02:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

استمرار صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 01:00 ص
استمرار صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الجمعة، بالوجه القبلى فى صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، كذلك صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
 
وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونية.
 
فيما تستمر سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك فى المرور على الأسواق لمتابعة توافر السلع، ومدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة فى الأسعار، وأن من يحاول التلاعب سيتم تحرير محضر له وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


التموين

أسعار السلع الغذائية

مخزون السلع الغذائية

السلع الغذائية

السلع بمنافذ التموين



الموضوعات المتعلقة

"التموين" تضبط مخزنا غير مرخص يحتكر 8090 زجاجة زيت طعام وإحالة صاحبه للنيابة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 12:06 ص

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بكفر الزيات

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:08 م

ننشر أرقام تلقى شكاوى التموين بمحافظة دمياط

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 06:18 م

وزير التموين: متابعة يومية لزيادة معدل الإفراج عن الخامات اللازمة

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 06:10 م

قيادات تموين الأقصر يتابعون الأسعار فى المحلات والمخازن والسلاسل التجارية.. صور

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 03:00 م

وزير التموين: ننتج 93 مليار رغيف عيش فى السنة

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 02:44 م

محافظ المنوفية: ضخ 170 طن أرز بجميع المنافذ والأسواق بالتنسيق مع التموين

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:16 م

عمليات التموين بدمياط تتلقى 6 شكاوى للامتناع عن البيع وزيادة التسعيرة

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:00 م

شرطة التموين تضبط 1700 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:49 م

محافظة الجيزة: ضبط 2399 قضية تموينية بإجمالى 743 طنا خلال شهر

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:17 م

أهالى بورسعيد والجهات التنفيذية إيد واحدة ضد محتكرى الأرز.. المحافظة تطرح سيارات للبيع بالسعر الرسمى 10.5 جنيه.. و"التموين" تضرب بيد من حديد وتحرر 16 محضر احتكار.. ومبادرة من الأهالى للإبلاغ عن المخالفين.. صور

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:00 م

حملات تموينية لضبط الأسعار بشمال سيناء برئاسة مديرى إدارات التموين.. صور

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:04 ص

شرطة التموين تحرر 5014 مخالفة متنوعة لمخابز فى حملات رقابية.. تفاصيل

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة