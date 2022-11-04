استمرار حملات شرطة المرافق لإزالة الإشغالات من ميادين وشوارع الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء بالمحافظة، إعداد الحملات لتحقيق الانضباط في الميادين والشوارع، ورفع الإشغالات التي من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

أسفرت الحملة التي استهدفت عدة مناطق، منها بولاق الدكرور، والطالبية، والعمرانية، عن إزالة ورفع 148 مخالفة تعدي وإشغال طريق، لباعة متجولين، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومقاهي بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملة عن إزالة إعلانات بدون ترخيص، وحواجز وسلاسل حديدية، تعوق حركة المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.