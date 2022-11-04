إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجوار بطما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز طما شمالى محافظة سوهاج بين طرفين بسبب خلافات الجوار نتج عن المشاجرة إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم من 2 أحدهما بطلق نارى بالكتف والثانى بجرح طعنى بالبطن وتم نقلهم جميعا للمستشفى.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء طارق عيسى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة مركز شرطة طما بسبب خلافات الجوار وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير غدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز وتبين أنها بين كل من " طرف أول " مصطفي ا م ا 28 سنة عامل مصاباً " بإشتباه نزيف بالمخ وجرح طعني بالبطن "، وشقيقه محمود ا م ا25 سنة عامل مصاباً " بطلق ناري بالكتف الأيمن " وتم نقلهما لمستشفي أسيوط الجامعي.



وبين " طرف ثان "محمد م ح ع 30 سنة عامل مصاباً " بجرحين رضيين بفروة الرأس والجبهة "وتم نقله لمستشفي طما المركزي ، وحسين م ح ع 24 سنة عامل مصاباً " كدمات متفرقة بالجسم "، وحسن م ح ع 20 سنة طالب مصاباً " بكدمات متفرقة بالجسم " شقيقي الأول.



الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع وافادا تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

