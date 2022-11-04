إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص وجرار زراعى بطريق دسوق كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد طريق كفر الشيخ دسوق منذ قليل، حادث تصادم سيارة ميكروباص، بجرار زراعي، أدى لإصابة 13 شخصا لتقوم غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، بالدفع بأكثر من 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام.

تلقت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث التصادم، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإعلان حالة الطوارئ داخل مستشفى دسوق العام، لاستقبال مصابين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وجرار زراعي.

وتشير الإحصائيات الأولية إلى أن عدد المصابين فى الحادث 13 مصابًا تقريبًا، حيث تنوعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات متفرقة فى الجسد وكسور وغيرها من الإصابات المتنوعة بين المصابين، حيث يقوم الأطباء داخل مستشفى كفر الشيخ العام بفحص المصابين عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

ومن جانبه أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الطوارئ بمستشفى دسوق العام، وتكليف الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بتقديم الرعاية الصحية للمصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المصابين فى الحادث.