إصابة عامل زراعي ببتر فى اليد أثناء العمل بماكينة "درس قش الأرز" بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

أصيب عامل زراعي ببتر فى كفر اليد وذلك أثناء العمل على ماكينة زراعية بناحية قرية برميال التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بوصول عامل لمستشفي منية النصر العام مصاب ببتر فى كفر اليد بالكامل.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة عبد المنعم م 50 سنة عامل زراعي ، مصاب ببتر كامل ولا يوجد الكف بالكامل فى اليد وتهتم بأعصاب و وتر اليد ادعاء حادث ماكينة زراعية ، وتم نقله إلى قسم الجراحة بالمستشفي.

وبسؤال شهود العيان أكدوا أنه أثناء العمل على ماكينة دراس قش الأرز ، أمسكت الماكينة بيده اليمني مما أحدثت إصابته ، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات







