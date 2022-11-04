إصابة شخصين فى مشاجرة بسبب المزاح بطما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج نتج عنها إصابة 2 أحدهما بطلق خرطوش بالخصيتين تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء طارق عيسى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدارة مركز طما ووجود مصابين تم نقلهما للمستشفى وتم ضبط طرفى المشاجرة.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أيمن عثمان وكيل فرع بحث الشمال والرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز شرطة طما والرائد محمد رشاد معاون اول مباحث المركز بوجود مشاجرة ومصابين ببندر طما.



تبين أنها بين كل من " طرف أول " بشار ج ق ع -20 سنة عامل ويقيم بذات الناحية مصاباً " برش خرطوش بالفخذ الأيمن والخصيتين " وتم نقله لمستشفي أسيوط الجامعي.



وبين " طرف ثان "بهي الدين م ع 20 سنة عامل ويقيم دائرة المركز مصاباً " بجرح طعني بالصدر من الناحية اليسري " وتم نقله لمستشفي أسيوط الجامعي تم ضبط طرفـي المشاجرة 00 وبحوزة الطرف الأول سلاح أبيض " سكين " وبحوزة الطرف الثاني فرد خرطوش محلي الصنع وافادا تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها وأتهم الطرف الأول - الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب المزاح فيما بينهما تطورت لمشاجرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.