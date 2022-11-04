وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2750 دبابة و5 آلاف و580 من المركبات المدرعة و1772 من النظم المدفعية و391 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و277 طائرة و258 مروحية و16 سفينة حربية.. فضلا عن 155 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و174 مركبة وخزان وقود".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.. مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.