اليوم السابع
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الجمعة، 04 نوفمبر 2022 03:43 م
أكرم القصاص
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"أوقاف الإسكندرية" تلغى تصريح خطابة بسبب تجاوز الإمام للمدة المحددة

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 03:42 م
"أوقاف الإسكندرية" تلغى تصريح خطابة بسبب تجاوز الإمام للمدة المحددة خطبة الجمعة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت مديرية أوقاف الإسكندرية، إلغاء تصريح خطبة الجمعة لخطيب زاوية نور الإيمان بالمندرة التابعة لإدارة أوقاف المنتزة وذلك لتجاوزه في الوقت المحدد لخطبة الجمعة اليوم، مخالفاً تعليمات الوزارة المنظمة لخطبة الجمعة.

وحذرت مديرية الأوقاف بالإسكندرية فى بيان جميع منتسبيها من مخالفة التعليمات وتشدد على ضرورة الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالمساجد.

يذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، افتتح اليوم المسجد الكبير بمنطقة المعمورة الشاطئ التابعة لحي منتزه ثان، وذلك عقب الانتهاء من صيانته ورفع كفاءته بتكلفة إجمالية تقدر ب 8.5 مليون جنية، ليسع نحو 5000 مصلي، شهد الإفتتاح الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية،  وكبار الائمة والدعاة بمديرية أوقاف الإسكندرية ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

وأدى المحافظ مع الوزير صلاة الجمعة في المسجد والتي كانت بعنوان ( السلام مع النفس والمجتمع)  وسط حضور جماهيري كبير، وعقب الصلاة هنأ المحافظ أهالي المعمورة بافتتاح المسجد، مقدما الشكر للقيادة السياسية ودعمها لأعمال التطوير بالاسكندرية علي كل الأصعدة.


 


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