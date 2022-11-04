أكسيوس: ترامب سيعلن ترشحه للرئاسة 2024 بعد زفاف ابنته الأسبوع المقبل

كتبت : نهال أبو السعود

أشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى أنه قد يعلن رسميا ترشحه لسباق الرئاسة 2024 بعد فترة قصيرة من انتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها خلال أيام، وفقا لموقع أكسيوس.

أرسل ترامب أوضح إشارة حتى الآن بأنه يعتزم الإعلان عن حملة إعادة انتخابه خلال تجمع حاشد مساء الخميس في ولاية أيوا، أول ولاية حزبية في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

قال ترامب: "من المحتمل جدًا جدًا أن أفعل ذلك مرة أخرى ، حسنًا؟ إستعد. هذا كل ما أقوله لكم. قريبا جدا. إستعد. إستعد."

أفاد موقع أكسيوس صباح الجمعة أن ترامب وفريقه يتطلعون إلى يوم 14 نوفمبر ليكون يوم إطلاق محتمل لحملته 2024 ، والتي ستتبعها سلسلة من الأحداث السياسية.

قالت كيليان كونواي، التي شغلت سابقًا منصب مدير حملة ترامب لعام 2016 وكبيرة المستشارين في البيت الأبيض ، للصحفيين في اجتماع مائدة مستديرة يوم الخميس إنها تتوقع أن يعلن الرئيس السابق "قريبًا"، واضافت: "إنني أمنحه الكثير من الفضل لعدم الإعلان عنه هذا العام ، لأنه لم يتدخل في طريق المرشحين لمنتصف المدة ... أعتقد أنه يمكنك توقع إعلانه قريبًا".

وتابعت: "من الواضح أن هناك حفل زفاف عائلي قادم على ممتلكاته ، ويوم الانتخابات متأخر هذا العام ولكن كما يقول ، انتظر وانظر"

من المقرر أن تتزوج ابنة ترامب ، تيفاني ترامب ، في منزله في مارالاجو في فلوريدا في 12 نوفمبر، وقد يأتي إعلان بعد ذلك بوقت قصير. من المرجح أن ينتهز ترامب الزخم من فوز الجمهوريين في مجلس النواب وربما في مجلس الشيوخ وأن يأخذ الفضل في هذا الإنجاز ، حيث تبنت الغالبية العظمى من المرشحين إنجازات إدارته ، وبعضهم من المرشحين المختارين بعناية.