أسماء المصابين الـ13 فى حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد طريق دسوق كفر الشيخ، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع جرار زراعي على طريق دسوق كفر الشيخ، بالقرب من عزبة محي بك التابعة لمركز دسوق، لتدفع غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ويجري نقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، تفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع جرار زراعي على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من عزبة محي بك التابعة لمركز دسوق.

وتبين من سجلات المستشفى أن المصابين في الحادث كالتالي: مصطفى علي عبد الرؤوف، 53 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وكسر بالعضد الأيمن، محمد السيد عبد الرؤوف، 58 عاما، مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، شهد محمد إبراهيم زين، 18 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكسر بالفقرات، عبد العليم السيد الدخاخني، مصاب بجرح قطعي بالرأس، محمود السيد عبد الحافظ، 25 عاما، اشتباه في نزيف داخلي، شفيقة فؤاد عبد الرسول عامر، 37 عاما، مصابة بكسر بالجمجمة، ونزيف بالمخ، نانسي عطية عطا، 17 عاما، اشتباه كسر بالفقرات العنقية، محمود سعد حميدة، 25 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

كما أصيبت في الحادث، دعاء حسان أبو الفتوح شعبان، 20 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، ولمياء إبراهيم محمود 26 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمد عبد الله دوير، 48 عاما، مصاب بكدمات بالرجل، والصدر، ونور الصباح عبد العزيز، 43 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، كما أصيبت مايسة إبراهيم عجوة، 48 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس.