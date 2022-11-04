أخبار مصر..الحكومة تنفى خصخصة التعليم العالى بعد التوسع فى الجامعات الأهلية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما كشفه المركز الإعلامى إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الدولة خصخصة منظومة التعليم العالي تزامناً مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة منظومة التعليم العالي تزامناً مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار ملكية الدولة لقطاع التعليم دون أي نية لخصخصته



رحلة فى مقبرة الملك توت عنخ آمون بالذكرى الـ100 لاكتشافها.. فيديو وصور قام تليفزيون اليوم السابع بجولة داخل مقبرة الملك توت عنخ أمون في الذكري 100 لاكتشافها غرب محافظة الأقصر، حيث يتوافد منذ الصباح الباكر العشرات من السياح من حول العالم لزيارتها اليوم.

فيما بدأت محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، الاحتفال بذكري مئوية إكتشاف مقبرة الملك توت عنخ أمون في البر الغربي، بتوافد الأفواج السياحية على زيارة المقبرة.



شيخ الأزهر يرد على تصريح لمنسق الاتحاد الأوروبى: يعكس جهلا واضحا بتاريخ الشرق علق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، علي تصريح سابق لمنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال خلاله إن "أوروبا حديقة وما حولها أدغال"، معتبراً أن مثل تلك التصريحات "غير المدروسة"، تعكس جهلاً واضحاً بحضارات الشرق. بابا الفاتيكان: وثيقة الأخوة الإنسانية تضع أسس الحوار والتقارب لمصلحة البشرية أكد قداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، أن وثيقة الأخوة الإنسانية تضع أسس الحوار والتقارب من أجل مصلحة البشرية.

وقال بابا الفاتيكان خلال كلمته فى ختام أعمال ملتقى البحرين للحوار، عازمون على اختيار طريق اللقاء والحوار بين الشرق والغرب وليس طريق المواجهة، محذرا من العنف واللجوء للسلاح حول العالم.



اتحاد الكرة: مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر بدون جمهور كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباريات دور الـ8 المؤجلة لبطولة كأس مصر موسم 2021_ 2022 ستقام بدون حضور جماهيرى. الأرصاد: البلاد تشهد أجواءً خريفية مستقرة على كافة أنحاء الجمهورية قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد أجواءً خريفية مستقرة على كافة أنحاء الجمهورية، بسبب تأثرنا بوجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وتلاشي فرص سقوط الأمطار على أنحاء الجمهورية. أزمة فى البريد الملكى البريطانى بعد تسريب بيانات العملاء على موقعه الرسمى شهد البريد الملكى البريطانى "Royal Mail"، خرقا إلكترونيا للبيانات، حيث كان بإمكان العملاء مشاهدة معلومات المستخدمين الآخرين، وحسب ما نشره موقع وكالة "رويترز"، فإن موقع "البريد الملكى" تعرض لخلل في خدمة "Click & Drop"، مما أدى إلى رؤية بعض العملاء طلبات وتفاصيل مستخدمين آخرين. مصرع شخص وإصابة اثنين من أسرة واحدة فى انهيار جزئى لعقار بالدقهلية.. صور أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الجمعة، عن انهيار جزئي بأحد المنازل بمدينة نبروة، وهو الجزء الخلفي من المنزل، عبارة عن دور أرضي وأول علوي علي مساحة 300 متر مربع، أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين من أسرة واحدة، بإصابات خطيرة، وتم نقلهما إلي المستشفي. رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال أكتوبر الماضى تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من "اللجنة الطبية العليا والاستغاثات" بالمجلس، خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة. تويتر تبدأ عمليات تسريح جماعي للعاملين.. 50% يتأثرون بقرارات "ماسك" أبلغ عدد من موظفي شركة تويتر التي يرأسها الان الملياردير ايلون ماسك ان منصة التواصل الاجتماعي ستبدأ عمليات تسريح جماعي لعدد من العاملين.

