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9 فئات من الموظفين بالدولة مطالبون بتقديم إقرارات الذمة المالية لعام 2023

الخميس، 03 نوفمبر 2022 09:00 ص
9 فئات من الموظفين بالدولة مطالبون بتقديم إقرارات الذمة المالية لعام 2023 وزارة العدل - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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بدأ جهاز الكسب غير المشروع، اعتبارا من 1 نوفمبر، فى إعلان أكثر من 150 جهة فى الدولة بمواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفى تلك الجهات لعام 2023، وفقا للائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع.


 

 

وحدد جهاز الكسب غير المشروع الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات وهى كل من:

1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين بالدولة.

2- رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومن فى صفتهم.

3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية.

4- العاملون بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها.

5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

6- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.

7- العمد والمشايخ.

8- مأمورو التحصيل وأعضاء لجان الشراء والبيع في جهات الدولة.

9- الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية إذا جاوز مجموع معاملات الممول 50 ألف جنيه.

10- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل.


وزارة العدل

الكسب غير المشروع

إقرارات الذمة المالية

الموظفين بالدولة

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