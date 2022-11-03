272.3 ألف طن حجم الاستهلاك المحلى من البوتاجاز أغسطس الماضى

كتب: مدحت عادل

حققت معدلات الاستهلاك المحلي من البوتاجاز تراجعا طفيفا في الفترة الأخيرة، حيث سجل الاستهلاك المحلي من البوتاجاز نحو 272.3 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كانت نحو 275.6 ألف طن في شهر أغسطس عام 2021، بتراجع بلغ نحو 3.3 ألف طن.

وسجلت معدلات الاستهلاك التراجع منذ أشهر، حيث بلغ الاستهلاك المحلى من البوتاجاز في شهر مايو الماضي نحو 275 ألف طن فى شهر مايو الماضى، مقابل 297.5 ألف طن فى شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 22.5 ألف طن.

وتزامن تراجع الاستهلاك من البوتاجاز مع ارتفاع طفيف فى معدل الإنتاج خلال نفس الفترة، حيث سجل حجم الإنتاج نحو 160.4 ألف طن فى شهر مايو الماضى، مقابل 158.4 ألف طن فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو ألفى طن.

وتراجعت معدلات استيراد البوتاجاز حيث بلغ حجم الاستيراد منه نحو 103 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، بينما كان نحو 125 ألف طن في شهر أغسطس عام 2021، بتراجع بلغ 22 ألف طن، وكانت في يونيو الماضي نحو 126.4 ألف طن في شهر يونيو الماضي، بينما كانت 139 ألف طن في شهر يونيو عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 12.6 ألف طن.