20 سيارة شهر عقارى متنقلة جديدة تدخل الخدمة بعد قليل

كتب إبراهيم قاسم

تشهد وزارة العدل، بعد قليل، دخول 20 سيارة شهر عقارى متنقلة جديدة الخدمة لتقدم الخدمات المختلفة للمواطنين، حيث وصلت إلى مقر وزارة العدل فى لاظوغلى.

وتواصل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تقديم خدماتها المختلفة عبر سيارتها المتنقلة التى استعانت بها وزارة العدل، بهدف التيسير على المواطنين من خلال انتقال هذه السيارات إلى منزل المواطنين بحسب الرغبة مقابل مبلغ مالى، والدفع بها إلى المكاتب المزدحمة لتخفيف التكدس.

ففى 18 نوفمبر من العام الماضى، أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التى تشهد ازدحاماً جماهيراً، بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبى الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التى تشهدها بعض الفروع.

كما تم إطلاق خدمة سيارات التوثيق المتنقل ببعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة، والتى تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبى الخدمة بصورة حضارية، وكذلك تدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، كما يمكن دفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية.

وتقدم سيارة الشهر العقارى المتنقلة العديد من خدمات التوثيق التى يحتاجها الجمهور، والتى لا تتعدى تكلفة الانتقال إلى صاحب الشأن 500 جنيه، وذلك لتيسير على جميع المواطنين ورواد الشهر العقارى، والتى يمكن طلبها من خلال الاتصال على رقم الهاتف (01555559875).