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10 معلومات عن امتحان الترم الأول للطلبة المصريين فى الخارج

الخميس، 03 نوفمبر 2022 10:00 ص
10 معلومات عن امتحان الترم الأول للطلبة المصريين فى الخارج وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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اعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2022/2023، ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل ومواعيد عقد الامتحانات.
 
ـ عقد امتحان الفصل الدراسى الأول للطلاب خلال الأسبوع الثانى من شهر يناير المقبل.
 
ـ تعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال الأسبوع الثانى من شهر مايو 2023.
 
ـ أتاحت الوزارة للطلاب التسجيل للالتحاق بالامتحانات بنظام أبناؤنا في الخارج.
 
ـ بدأ التقدم للامتحانات اعتبارًا من يوم الثلاثاء 1 نوفمبر الجارى للطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام.
 
ـ تمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع.
 
ـ يسدد الطالب مبلغ وقدره 150 دولارا الرسوم المقررة للتقدم.
 
ـ يتم السداد إلكترونيا من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة والمخصصة لأبناؤنا فى الخارج.
 
ـ امتحانات الطلبة المصريين فىالخارج هى خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج.
 
ـ تنفرد مصر عن جميع دول العالم، بتقديم هذه الخدمة للطلاب.
 
ـ من خلال الامتحانات يمكن للطالب فى حال عودته إلى أرض الوطن فى أى وقت الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.

التربية والتعليم

امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج

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