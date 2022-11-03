10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل حول اختبارات السنة الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة.

ـ الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات شهادة الثانوية العامة.

ـ تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة.

ـ تمثل الأسئلة المقالية القصيرة نسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

ـ تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

ـ تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك.

ـ تعقد الامتحانات وفق نظام البابل شيت.

ـ لن تعقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا.

ـ يتم التصحيح إلكترونيا سواء للأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد.

ـ يتم تصحيح الأسئلة المقالية إلكترونيا من خلال معلمين يتم تدريبهم.

ـ توفير نماذج لأسئلة الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات ودليل تعلم لكل طالب.

ـ تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023، وفقا للخريطة الزمنية للعام 10 يونيو المقبل.