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10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

الخميس، 03 نوفمبر 2022 11:05 ص
10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل حول اختبارات السنة الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة.
 
ـ الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات شهادة الثانوية العامة.
 
ـ تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة.
 
ـ تمثل الأسئلة المقالية القصيرة نسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.
 
ـ تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.
 
ـ تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك.
 
ـ تعقد الامتحانات وفق نظام البابل شيت.
 
ـ لن تعقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا.
 
ـ يتم التصحيح إلكترونيا سواء للأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد.
 
ـ يتم تصحيح الأسئلة المقالية إلكترونيا من خلال معلمين يتم تدريبهم.
 
ـ توفير نماذج لأسئلة الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات ودليل تعلم لكل طالب.
 
ـ تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023، وفقا للخريطة الزمنية للعام 10 يونيو المقبل.

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

شكل امتحانات الثانوية العامة

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