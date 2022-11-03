يسرقها بأسلوب المغافلة.. إحالة لص الهواتف المحمولة فى الجمالية للمحاكمة

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، إحالة عاطل متهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة فى منطقة الجمالية لمحكمة الجنح.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزته هاتفين محمولين مجهولين المصدر.

بمناقشته عن مصدر الهاتفين، اعترف أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية بسرقتهما من شخصين بأسلوب "النشل"، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.