يختصر زمن الوصول إلى 6 أكتوبر.. تعرف على مراحل إنشاء محور 26 يوليو الجديد

كتبت – مرام محمد

تشهد محافظة الجيزة، طفرة إنشائية غير مسبوقة في مجال الطرق والكبارى، تستهدف فتح محاور مرورية جديدة، وتحسين جودة الطرق والكبارى، وتسيير حركة النقل والحد من أزمات الازدحام المروري.

ويعد محور 26 يوليو، أحد أهم المحاور المرورية التي تشهد تطويرا شاملا، يستهدف توسعة حاراته المرورية ورفع كفاءته، وإنشاء محور مروري جديد مواز له وهو محور 26 يوليو الجديد، كذلك إنشاء وصلات وتقاطعات فرعية واستحداث منازل ومطالع جديدة له؛ لإنهاء أزمات الازدحام المروري على محور 26 يوليو القديم (الحالي)، وتسهيل الوصول لمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد.

ويبدأ مسار محور 26 يوليو الجديد من شارع أحمد عرابى ليمر بمنطقة المطار ثم بشتيل والبراجيل، ومناطق بكرداسة، ليصل إلى مسار محور 26 يوليو القديم بعد عزبة عمر بالبراجيل بعد نزلة الطريق الدائرى، ويسير بمحاذاته حتى طريق اسكندرية الصحراوى.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية مراحل تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

-تتضمن المرحلة الأولى، تطوير محور 26 يوليو (الحالي) من خلال توسعة الطريق فى المسافة من طريق مصر/إسكندرية الصحراوى حتى التقاطع مع محور 26 يوليو (الجديد) المزمع إقامته، بإضافة 4 حارات مرورية للطريق، حارتين بكل اتجاه.

-تشهد المرحلة الثانية، إنشاء محور 26 يوليو الجديد بداية من كوبرى أحمد عرابى حتى التقائه مع توسعات محور 26 يوليو الحالي.

-تشهد المرحلة الثالثة من المشروع، إنشاء محور السبتية – إمبابة فى المسافة من غرب النيل حتى تقاطع شارع أحمد عرابى مع شارع المطار بالإضافة إلى مطالع ومنازل المحور.

-وتشهد المرحلة الرابعة، إنشاء محور سفنكس فى المسافة من غرب النيل حتى مطلع كوبرى أحمد عرابى ليصل كوبرى 15 مايو بمحور 26 يوليو الجديد.

-أما المرحلة الخامسة، فتشهد إنشاء محور عرابى الجديد فى المسافة من شارع أحمد عرابى حتى بداية محور 26 يوليو الجديد.