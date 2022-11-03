وفاة الخبير الاقتصادى محمد نجم بعد صراع مع المرض

توفي الخبير الاقتصادي محمد نجم، بعد صراع مع المرض، وتتقدم أسرة "اليوم السابع" بخالص العزاء لأسرته وكل محبيه وزملاءه.

وكان الفقيد قد كتب على صفحته الشخصية: "كلمة شكرا مش كفاية على كل بوست ودعوة وكلمة ورسالة ومكالمة وزيارة وطبطبة وحضن ودعم وصلاة ومساعدة اتعملت عشاني الفترة الأخيرة".

وأضاف: "أنا كويس وصامد ومكمل في المعركة.. السرطان مرض مش سهل ورخم وغلس وأوجاعه صعبة ومنهكة، لكن أنا كمان لشهور طويلة من بداية الأزمة أثبت أن عزيمتي مش لينة ومش سهل كسري وإرادتي أقوى من كل دة، وربنا معايا وهو سبحانه أكبر من أى شىء وكل شيء".

وتابع: "بعتذر عن متابعة الاتصالات والرسايل لكن بطمنكم وبشكركم مرة تانية من قلبي لكل مشاعركم النقية الطيبة وأتمنى استمرار دعائكم وقريب نحتفل بانتصارنا بإذن الله".