وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخين إضافين من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل

كتب: أحمد جمعة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، إطلاق صاروخان إضافيان من شمال غزة صوب غلاف غزة وتحديدا جنوب إسرائيل.

فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، تصدى منظومة القبة الحديدية للصاروخ الذى تم إطلاقه من قطاع غزة، لافتا إلى انطلاق دوّى صفارات الإنذار، في عدد من مستوطنات غلاف قطاع غزة .

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنات كيسوفيم والعين الثالثة، ونيرعام في غلاف غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا رصد عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة نحو الغلاف.

ومن جانبه، قال الصحفي الإسرائيلي متان تسوري: "إطلاق الصواريخ تم قرابة الساعة 9:00 مساءً، على غرار ما تقوم به حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بالطبع الأمر مرتبط بما حدث في الضفة اليوم".

في حين قال مراسل قناة "كان" آساف بوزيلوف: "صافرات الإنذار في غلاف غزة تأتي بعد 3 أشهر من الهدوء".