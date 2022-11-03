وزير النقل يكرم قائد قطار أكمل رحلته وهو ينزف بعد تعرضه لإصابة فى عينه

كتب سيد الخلفاوى

كرم المهندس كامل الوزير - وزير النقل، خالد الخطيب قائد قطار رقم 500 اكسبريس شربين/ طنطا الذي اصيب بجرح بجوار العين اليسرى بعد قذف عدد من الشباب للقطار بالحجارة مما أدى إلى كسر الزجاج الأمامي لكابينة القيادة وتناثر الزجاج في عين قائد القطار اليسرى واليمنى ولكن قائد القطار استكمل الرحلة وهو ينزف حتى محطة بلقاس وحيث تم عمل الإسعافات الخاصة، كما كرم الوزير مساعد قائد القطار للتعامل الجيد مع الواقعة.

وجاء التكريم في بهو محطة مصر للسكك الحديدية برمسيس التي تعتبر رمزا لهيئة السكك الحديدية لتعطي دلاله قوية على عظمة العمل البطولي الذي قام به قائد القطار وقدم وزير النقل الشكر لقائد القطار على ماقام به من عمل متميز واشاد بحرصه الشديد على عدم توقف القطار وقيادته له وهو ينزف حتى وصل للمحطة ضاربا أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص في العمل وخدمة المواطنين ومؤكدا أن خالد الخطيب قائد القطار نموذج مشرف لكل قائدي القطارات الذين كان يؤخذ عليهم سابقا انطباعات سلبية واصبحوا يقدمون أعمالا بطولية تجسد الالتزام والانضباط في العمل، كما أن قائد القطار خالد الخطيب نموذج مشرف لكل موظفي الوزارة والدولة بما قدمه من عمل مشرف.

وأشار الوزير إلى أنه مع التطور الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية في كافة عناصرها ومنها الوحدات المتحركة التي شهدت تعاقدات ضخمة للجرارات والعربات حيث أصبحت قطارات التشغيل اليومي كلها جديدة أو مجددة بعد ان كانت تعاني سابقا من اعطال كبيرة في الجرارات والعربات وأصبح هناك تقدم كبير في مستوى الخدمة المقدمة وتطور كبير في كافة عناصر المنظومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما أشار وزير النقل إلى الدورات التدريبية المكثفة التي يتم تنفيذها لقائدي القطارات والكمسارية والتأهيل النفسي والمعنوي لهم ليكون التعامل بشكل متميز مع الركاب في كافة المواقف لافتا إلى أنه مع أي مشكلة في اي قطار يتم التحرك الفوري من كافة الأطراف من مسئولي وزارة النقل والسكة الحديد لعدم تعطيل مسير القطارات ومصالح المواطنين وهو ما جسدته هذه الواقعة مشيرا إلى التعاون المستمر مع شرطة النقل والمواصلات في التصدي لكافة الظواهر السلبية المتعلقة بالتعامل السلبي مع مرفق السكك الحديدية وأن الوزارة تقوم بالتوعية وانه لاتهاون مع أي ظواهر سلبية تخص هذا المرفق الحيوي الهام.

وناشد الوزير المواطنين بالمشاركة في التوعية من هذه السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية مثل رشق القطارات بالحجارة واقتحام المزلقانات وهي مغلقة واقامة معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديديه وإلقاء المخلفات على خطوط السكة الحديد والتدخين في القطارات والمحطات وغيرها من السلوكيات التي تسبب اضراراً بالغة وتعرض حياه قائدي القطارات والركاب للخطر وتتسبب في تعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات التى هي ملك للشعب والتي يتم اصلاحها وصيانتها من ميزانية الدولة مشيرا الى أن الكل يجب ان يتسابق للمحافظة على المال العام متطرقا إلى التعاون مع شرطة النقل والمواصلات في التصدي بحزم لسرقات صناديق الإشارات التي هي عصب المنظومة لأن سرقتها أمن قومي وهي من أملاك الشعب مؤكدا على أن بعد التوعية تم التدرج في العقوبة لسرقة هذه الصناديق.

وفي رده على تساؤل لاحد الصحفيين حول مساهمة العربات الجديدة التي تم التعاقد عليها في تحسن مستوى الخدمة أكد الوزير أن كافة العربات الجديدة تقدم للراكب أعلى مستويات الخدمة وأن الدفع بعربات جديدة مكيفة وذات مستوى عالي من الخدمات خلال الفترة القادمة مستمر وأن على الكل أن يتكاتف للمحافظة عليها من السلوكيات السلبية التي يقوم بها البعض.