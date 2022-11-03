وزير الدفاع الأوكرانى: الحكومة الإيطالية الجديدة ستواصل دعمها لكييف

فاطمة شوقى

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن الحكومة الإيطالية الجديدة ستواصل دعمها لبلاده.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم، الخميس، أن وزير الدفاع الأوكراني هنأ هاتفيا نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو، على تعيينه في منصبه الجديد، كما تباحثا آفاق التعاون في المشروعات متعددة الأطراف.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الإيطالية السابقة برئاسة ماريو دراجي قدمت - في نهاية ولايتها - لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة، ولم يتم الكشف عن تفاصيلها.

من جانبه، قال النائب الأول للممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي - في اجتماع مجلس الأمن الدولي - إن بلاده تشعر بخيبة أمل شديدة إزاء حقيقة أن مجلس الأمن الدولي فشل في تبني مشروع قرار بشأن التحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.

وأضاف بوليانسكي "نشعر بخيبة أمل شديدة إزاء فشل المجلس في استخدام آلية اتفاقية الأسلحة البيولوجية، فهي تنص على أن كل دولة عضو في الاتفاقية ملزمة بالتعاون في أي تحقيق قد يقوم به الأمن وقال بعد التصويت إن المجلس وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة بناء على شكوى تلقاها المجلس".

وأشار بوليانسكي إلى أن موسكو ستواصل بذل الجهود لإثبات جميع الحقائق المتعلقة بأنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا على الرغم من حقيقة أن مجلس الأمن الدولي لم يرحب بفكرة إجراء مثل هذا التحقيق، مضيفا "بغض النظر عن نتيجة التصويت اليوم، لا يزال لدينا أسئلة إلى الولايات المتحدة وأوكرانيا.. لا تزال الملفات الملحقة بشكوانا بحاجة إلى توضيح، وسنواصل العمل في إطار اتفاقية الأسلحة البيولوجية وبذل الجهود اللازمة لإنشاء جميع وقائع تتعلق بانتهاكات الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التزاماتهما بشأن الاتفاقية في سياق أنشطة المعامل البيولوجية على الأراضي الأوكرانية".

وفي وقت سابق، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي أعدته روسيا، والذي يقترح تشكيل لجنة للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، وصوتت روسيا والصين لصالح الوثيقة، وصوتت ضدها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، بينما امتنع باقي أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك ألبانيا والجابون وغانا والهند وإيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج والإمارات العربية المتحدة عن التصويت.

من ناحية أخرى، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جيورجيا ميلوني، إن إيطاليا ستواصل دعم أوكرانيا بالكامل في معركتها ضد روسيا.

من ناحيتها، أفادت وكالة حرس الحدود البولندية، بارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي إلى 7 ملايين و472 ألف شخص.

واستقبلت بولندا نحو 24 ألف لاجئ من أوكرانيا، فيما غادر نحو 19 ألفا و600 شخص للعودة إلى أوكرانيا؛ ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 5.67 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.