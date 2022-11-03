وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة المنصورة الجديدة

كتب أحمد حسن

توجه منذ قليل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمدينة المنصورة الجديدة، وذلك لتفقد سير الأعمال بالمشروعات المختلفة، بمدينة المنصورة الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كان وزير الإسكان، قد أجرى جوله تفقدية الشهر الماضي بمدينة المنصورة الجديدة، تفقد خلالها عدد من المشروعات من بينها مشروع جنه وسكن مصر.

وتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إحدى الوحدات السكنية التي تم تأثيثها كنموذج، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، حيث يجرى الانتهاء من تنفيذ 11.232 وحدة سكنية (468 عمارة) بالمشروع، وذلك في مستهل جولته التفقدية للمشروعات بمدينة المنصورة الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وانتقل الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، لتفقد إحدى الفيلات التى تم تأثيثها كنموذج، بمشروع الفيلات، والذى يجرى به الانتهاء من تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة).

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات وبأعلى جودة، وكذا الاهتمام بأعمال الزراعات وتنسيق الموقع، لإظهار المدينة بالشكل اللائق بها.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه جار أيضاً بمدينة المنصورة الجديدة، الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة سكنية)، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بجانب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال).