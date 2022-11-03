ورشة عمل تدريبية لكيفية إعداد بنوك الأسئلة لتحقيق التطوير بجامعة المنيا

عقد مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنيا، بتوجيهات من الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس الجامعة، ورشة عمل تدريبية لمنسقي المقررات الدراسية بكلية الطب، وذلك لتوضيح ومناقشة كيفية إعداد بنوك الأسئلة بمقررات الأقسام المختلفة للكلية، وذلك في إطار تقديم الدعم من المركز لتأهيل الكوادر فنياً على ما يستجد من تحديث وتطوير بالأنظمة الإلكترونية للامتحانات.

وقد أوضح الدكتور أحمد سمير، مدير مركز الاختبارات الإلكترونية خلال ورشة العمل، كيفية الدخول على نظام الاختبارات الالكترونية وإعداد وتصميم بنوك الأسئلة، مؤكدًا على مراعاة معايير ومواصفات الاختبار الإلكتروني ومدى مطابقته للمعايير، وخضوعه للمراجعة من مركز القياس والتقويم بالجامعة.

وخلال الندوة دار حوارًا مفتوحًا بين المحاضر والمنسقين حول ضرورة اتباع الصياغة الإجرائية للأهداف التعليمية، لتحقيق مخرجات التعلم، وصياغة انواع مختلفة من الأسئلة، والتعرف على المستويات المختلفة لها.

كما قدم المهندس أحمد نادي، مسئول الشبكات بالجامعة، عرضًا توضيحيًا يعرض الإجراءات التي يتم اتباعها عند وضع بنوك الأسئلة ومواصفاتها، وغيرها من الخطوات والضوابط التي تسهم في إعداد بنك الأسئلة بأفضل صورة.

ويستمر المركز في تقديم الورش التدريبية لكليات القطاع الطبي بالجامعة التي تُنفذ اختباراتها لطلابها الكترونيًا، بعقد ندوة أخرى لكلية التمريض خلال الأسبوع القادم.