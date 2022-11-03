هبوط هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر إيجي إكس 70.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 11223 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2048 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 13641 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4582 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2226 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 3242 نقطة.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، لعدد 41.5 مليون سهم للأولى بقيمة 76.3 مليون جنيه، عدد 37.5 مليون سهم للثانية بقيمة 26.2 مليون جنيه، عدد 37.5 مليون سهم للثالثة بقيمة 10.8 مليون جنيه.