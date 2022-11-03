نائب محافظ الجيزة تتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن

كتبت - مرام محمد

عقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، اجتماعا بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ للوقوف على المعوقات التى تواجه مديرى المراكز التكنولوجية خلال تطبيقهم لمنظومة ميكنة المحليات وتفعيل الكتاب الدورى رقم 175 لسنة 2022 وسبل الإلتزام بالمدد القانونية للخدمات، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتسهيل طرق حصول المواطنين على الخدمات والاعتماد على الطرق التكنولوجية.

واطلعت نائب المحافظ على تقارير بالخدمات التى تقدمها المنظومة على بوابة الخدمات ومدى تجاوبها مع المواطنين أصحاب الشكاوى ومدى رضائهم عنها.

وتضمن الاجتماع عرض مديرى المراكز التكنولوجية وسكرتيرى العموم بالأحياء والمراكز والمدن لتقارير الكم التراكمى للمنظومة كل فى نطاقه، إلى جانب الإجابة على استفساراتهم بشأن آلية تطبيق الخدمات المستحدثة بالمنظومة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن الاجتماع قد شهد عرض التحديثات الخاصة بمنظومة تطوير خدمات المواطنين بالمحليات، حيث أشادت هند عبد الحليم، بدور المراكز التكنولوجية في التحول الرقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن المحافظة وبالتعاون مع الجهات المعنية حريصة على التسهيل في الإجراءات على المواطنين وتوحيد المستندات والرسوم للخدمات المقدمة بالأحياء والمدن على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد حميدو مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط، ومحمد سامي مدير مشروع المحافظة، ونيفين فؤاد مساعد مدير المشروع، وأحمد عاطف رئيس قسم التدريب والنشر.