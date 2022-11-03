نائب رئيس جامعة الإسكندرية يناقش إنشاء درجات ماجستير مشتركة مع جامعة بوردو الفرنسية

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفد جامعة بوردو الفرنسية برئاسة الدكتور جون فرنسوا بريسون العميد الفخرى لكلية القانون والعلوم السياسية ومدير ماجستير قانون التبادل الأورومتوسطى بجامعة بوردو، لبحث سبل التعاون العلمي والأكاديمى بين الجامعتين وذلك بمقر الجامعة بالشاطبى.

حضر اللقاء الدكتور محمد الفقى عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ومسئولى مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، وأعضاء المكتب الأورومتوسطى بإدارة العلاقات الدولية بجامعة بوردو.

وأشار الدكتور أشرف الغندور إلى أن اللقاء جاء بهدف بحث سبل التعاون العلمي والأكاديمى بين الجامعتين خاصة في مجال انشاء درجة ماجستير مشتركة فى إطار قانون التبادل الاورومتوسطى ووضع تصورات لمشاريع تعاون مشتركة بين العيادات القانونية بالجامعتين.

شهد اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الجانبين وإمكانية إعداد لقاءات مستقبلية من أجل تطوير هذه العلاقات.





