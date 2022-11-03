اليوم السابع
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أكرم القصاص
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موظف على المعاش من الغربية: الدولة دعمت أصحاب المعاشات خلال 8 سنوات

الخميس، 03 نوفمبر 2022 01:00 ص
موظف على المعاش من الغربية: الدولة دعمت أصحاب المعاشات خلال 8 سنوات عبد العزيز شعلان موظف سابق بإدارة شباب زفتي

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قال عبد العزيز شعلان موظف سابق بإدارة شباب زفتى، لـ"اليوم السابع"، إن الدولة خلال الـ8 سنوات الماضية، دعمت أصحاب المعاشات بشكل كبير، موجها الشكر للرئيس على توفير العلاوة الأخيرة 300 جنيه لأصحاب المعاشات لمواجهة الغلاء، موضحا أن العالم بأكمله يعانى من أزمات اقتصادية والدولة المصرية تدعم أبناءها من أصحاب المعاشات وكبار السن.

وأضاف: نشعر الآن أننا نعيش فى دولة كبيرة بفضل مجهود القيادة السياسية والمشروعات القومية التى خدمت العديد من القطاعات فى كل المجالات، وذلك لتوفير حياة كريمة للأجيال القادمة عن طريق إنشاء بنية تحتية ومشروعات إسكان يستفيد منها الشباب ومحدودو الدخل، بخلاف المدن الجديدة التى نفتخر جميعا بها.


المعاشات

زيادة المعاشات

اصحاب المعاشات

الغربية

اخبار الغربية



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