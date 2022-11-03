وذكرت وزارة الداخلية الموريتانية، في بيان، أن الاتفاقية تهدف إلى الحصول على آليات لوجستية وأخرى تقنية في المجال الأمني وذلك لمساعدتها في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والتهريب بكافة أشكاله وغيرهما من أنواع الجريمة المنظمة، فضلا عن تبادل الخبرات في المجال الأمني.

وأضاف البيان أن الاتفاقية تدخل في إطار زيارة العمل التي يؤديها وزير الداخلية الإسباني لموريتانيا حاليا، وتهدف لرفع مستوى علاقات التعاون القائم بين موريتانيا وإسبانيا وتعزيزها خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.