منسق بمؤتمر المناخ: استقبلنا 6281 مشروعا ذكيا أخضر للمشاركة فى cop27

كتب محمد شعلان

أكد السفير هشام بدر، المنسق العام لمؤتمر المناخ للمشروعات الذكية الخضراء، أنهم استقبلوا 6281 مشروع من فئات الشركات المتوسطة والصغيرة للمشاركة في المشروعات الخضراء بقمة المناخ وتم تصفيتهم ليصبحوا 162 مشروع، موضحا أن كل محافظة تم مشاركة 6 مشروعات منها.

وأضاف السفير هشام بدر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنهم احتفلوا اليوم ب6 مشروعات ذكية خضراء وتم دعوتهم لمؤتمر لكي يشكروهم ولكي يدعوا معهم مؤسسات الامم المتحدة والمستثمرين أنهم يتفقدوا هذه المشروعات.

وتابع: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كان حريص يشوف كل المشروعات والمؤسسات التمويلية تفقدوا المشروعات وكل واحد بيشوف المشروع اللي يناسبه، ومن الـ162 سنختار 18 مشروعا لتكريمها من جانب رئيس لوزراء والحكومة معنويا وماديا، فضلا عن مساهمات من بعض الشركات ثم الامم المتحدة.

وأوضح، أن حلول المشروعات المصرية الذكية الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية، مؤكدا أن مشروعات احلال الطاقة نابعة من المجتمع المصري، ويوجد حماس ومنافسة بين المحافظات لتقديم المشروعات وهذا يفتح باب للمجتمع المدني والخاص.