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معبد أبوسمبل يستقبل 7000 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية.. صور

الخميس، 03 نوفمبر 2022 04:38 م
معبد أبوسمبل يستقبل 7000 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية.. صور إقبال كبير من السائحين الأجانب
أسوان - عبد الله صلاح

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شهد معبد أبوسمبل جنوب أسوان، اليوم، الخميس، إقبال كبير من السائحين الأجانب، قادمين من شتى دول العالم، والذين حرصوا على زيارة الآثار المصرية والتعرف على التاريخ المصرى القديم الموجود فى عدد من المدن المصرية.
 
وأكد الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبوسمبل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المعبد اليوم، شهد توافد عدد كبير من السائحين الأجانب وصلت أعدادهم إلى نحو 7 آلاف سائحا حرصوا على الوصول إلى مدينة أبوسمبل قادمين من مختلف دول العالم لمشاهدة تاريخ القدماء المصريين.
وأوضح كبير مفتشى آثار أبوسمبل، بأن السائحين وصلوا على متن 3 بواخر سياحية قادمة من مدينة أسوان، و3 رحلات طيران جوية بمطار أبوسمبل، بالإضافة إلى الرحلات البرية القادمة من مدينة أسوان، مشيرا إلى أن السائحين اصطفوا فى طابور كبير حرصا على الدخول لمعبد الملك رمسيس بأبوسمبل.
 
وأشار "مسعود"، إلى أن الوفود الأجنبية استمعوا إلى شرح حول معابد أبوسمبل والتى تضم معبدى الملك رمسيس ونفارتارى المطلين على نهر النيل مباشرة، لافتا إلى أن المعبد الكبير لرمسيس الثانى شهد يوم 22 أكتوبر الماضى ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس فى واحدة من المعجزات الهندسية الفلكية التى جسدها القدماء المصريين بمعابدهم التاريخية.
 
الأجانب داخل المعبد
الأجانب داخل المعبد

زيارة السائحين لمعبد أبوسمبل
زيارة السائحين لمعبد أبوسمبل

السياح داخل المعبد
السياح داخل المعبد

أبوسمبل
أبوسمبل

الوفود الأجنبية
الوفود الأجنبية

طوابير السائحين
طوابير السائحين

معبد أبوسمبل
معبد أبوسمبل
 

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