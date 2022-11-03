مطار مرسى علم الدولى يستقبل 12 رحلة دولية ضمن 109 رحلات أسبوعية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 12 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 109 رحلات طيران دولية أوروبية يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضى حتى غدٍ الجمعة.
وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية أن الـ109 رحلات أسبوعية تصل للمطار من 12 دولة أوروبية بينها 3 رحلات من بلجيكا، و5 من هولندا، و20 من المطارات الإيطالية.
كما يستقبل المطار خلال الأسبوع 22 رحلة من ألمانيا، و30 رحلة من التشيك، والتى تعد أكبر الرحلات وصولا، وكذلك 18 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من سلوفاكيا و2 من النمسا ورحلة من المجر ورحلتين من فرنسا ورحلة من ليتوانيا.
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 12 رحلة دولية ضمن 109 رحلات أسبوعية اليومالخميس، 03 نوفمبر 2022 08:00 ص
مطار مرسى علم الدولى
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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 12 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 109 رحلات طيران دولية أوروبية يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضى حتى غدٍ الجمعة.
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